Il compleanno speciale del laboratorio parabiaghese “Un Mondo di Colori Senza Limiti”.

Il compleanno e l’esposizione artistica

«Un Mondo di Colori senza Limiti» compie i suoi primi 15 anni e per l’occasione si è svolta un’importante mostra artistica nella centralissima Villa Corvini.

L’esposizione è avvenuta nella giornata di domenica 13 maggio: un modo diverso per ricordare a tutta la cittadinanza i 15 anni dalla fondazione del laboratorio di pittura per ragazze e ragazzi diversamente abili della città di Parabiago.

I laboratori presenti

Durante la giornata sono state esposte le opere di sette laboratori del territorio. Prime fra tutti quelle di «Un Mondo di Colori senza Limiti» di Parabiago, per continuare con quelle del CPS- Centro diurno di Parabiago, Il Gelso di Canegrate, La Ruota di San Giorgio, AIAS di Legnano, Centrod’arte Belotti Pensadi di Busto Arsizio, e Il Girasole sempre di Busto Arsizio.

Tante le opere che hanno riempito la sala delle colonne della villa Corvini, mentre nella sala Verde si è tenuta una conferenza su «L’arte come esperienza terapeutica» a cura della Professoressa dell’Accademia di Belle Arti di Brera, Laura Tonani.

I presenti

Presenti tutte le autorità civili, militari e religiose, in particolare gli artefici che hanno dato vita 15 anni fa alla creazione del laboratorio: il presidente Ignazio Cucchi, l’attuale vicesindaco Adriana Nebuloni, l’ex primo cittadino Olindo Garavaglia e il primo maestro d’arte Pietro Pinnarò. Durante la manifestazione il presidente in carica del Lions Club Parabiago Host, Miretta De Bernardi, ha consegnato un assegno al laboratorio di pittura.