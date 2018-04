Il Coro multiculturale Elikya in concerto a Cisliano il 7 aprile: appuntamento alle 20.45 all’auditorium di via Wojtyla, ingresso gratuito.

Comune di Cisliano, parrocchia di San Giovanni Battista e istituto scolastico Erasmo da Rotterdam uniti per presentare il concerto del coro multiculturale Elikya “musiche dal mondo per cantare la bellezza”. L’appuntamento, ad ingresso gratuito, è per sabato 7 aprile alle 20.45 all’auditorium di via Wojtyla.