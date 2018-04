Il 3 luglio saliranno sul palco del Rugby Sound i Lacun Coil.

I Lacuna Coil al Rugby Sound

I Lacuna Coil, simbolo del metal italiano in tutto il mondo, si esibiranno sul palco del Rugby Sound Festival il 3 luglio. Cristina Scabbia, voce del gruppo e ora anche giudice di The Voice, e il resto del gruppo hanno appena festeggiato i vent’anni della loro carriera con un grandioso concerto all’O2 Forum di Londra. Non sarà da meno neanche l’esibizione al Castello di Legnano che però, a differenza dei loro concerti, questa volta sarà gratis.