Mercoledì 11 aprile “La Compagnia dei Saltimbanchi” sarà presente a Villastanza per un’ora di spettacolo presso la piazza mercato.

Mercoledì 11 aprile dalle 17.00 alle 18.00, la piazza mercato di Villastanza si trasformerà in un circo-teatro all’aperto con “La Compagnia dei Saltimbanchi”. Sarà uno spettacolo promosso da artisti di strada che con clown, equilibristi, giocolieri, bolle di sapone e magia intratterranno grandi e piccini della frazione.

“Per il teatro e lo spettacolo di strada ho un debole. Non tanto per l’aspetto del divertimento, che già di per sé sarebbe sufficiente, ma soprattutto perché gli artisti di strada sono espressione di un’arte dimenticata capace, però, di incuriosire, mettere allegria e creare un momento di socialità. Ringrazio la Compagnia dei Saltimbanchi per averci pensato e per promuovere questo spettacolo nella nostra frazione.”.