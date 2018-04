La magia delle lucciole: incontro alla biblioteca di Gaggiano

La magia delle lucciole: incontro con Domenico Barboni e Marco Righini alla biblioteca di Gaggiano giovedì 19 aprile.

La magia delle lucciole, gli insetti che con la loro speciale luce rendono magiche le notti di tarda primavera – e che appartiene soprattutto alla memoria dell’infanzia – sarà protagonista di un incontro previsto per le 21 di giovedì 19 aprile alla biblioteca di Gaggiano. Una iniziativa in collaborazione con “Campo! Università di Milano-Campagna”.

“Simbolo di un habitat sano, le lucciole in alcune zone del nostro territorio sono ricomparse da qualche anno:fontanili, sponde di corsi d’acqua, boschi e prati; luoghi dove non vi siano costruzioni ed inquinamento luminoso sono per loro ideali. Questi insetti, tra l’altro, svolgono un ruolo fondamentale nell’equilibrio ambientale”, spiega il consigliere comunale di Gaggiano Marzia Zucca. Interverranno Domenico Barboni, fotografo e naturalista, e l’autore Marco Righini.

L’incontro è in preparazione alle “Notti Magiche al Bosco dei 100 Passi” a San Vito, con due passeggiate serali che si svolgeranno il 6 e 9 giugno.