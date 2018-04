L’arte iperrealista di Anna Pasinato in mostra alla biblioteca civica di Venegono Superiore il 5 e 6 maggio.

Arte iperrealista, mostra in biblioteca

Tanto curati nei minimi particolari da sembrare fotografie. Impossibile non rimanere affascinati davanti alle opere d’arte iperrealista della canturina Anna Pasinato. Non è quindi da perdere l’occasione di ammirare i suoi lavori che saranno in mostra sabato 5 e domenica 6 nella sala multimediale della biblioteca di Venegono Superiore. Sabato l’inaugurazione, poi apertura della mostra a ingresso libero dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

L’artista

Nata a Cantù e artista autodidatta con una vera passione per gli animali e il loro ambiente. Autrice delle opere d’arte iperrealista, Pasinato è autrice di un’arte dal forte impatto emotivo, estremamente realistica, elegante e capace di raffigurare la “poesia del vero”. Tra le tecniche utilizzare, l’olio, l’acrilico su tela, pastello su carta, pastello ad olio e acquerello. Non solo animali e natura. Sulle sue tele anche ritratti e stupefacenti “falsi d’autore” soprattutto di epoca rinascimentale.