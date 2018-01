E’ stato inaugurato ieri l’Hilton Como in via Borgovico. Si tratta della prima apertura sul lago di Como della nota catena alberghiera di lusso. Una notizia che ha immediatamente fatto il giro del mondo.

Hilton Como: l’apertura sul lago fa notizia

Non tutte le nuove aperture di un albergo, seppur a cinque stelle, possono vantare di finire sulle pagine dei giornali di tutto il mondo. Questo invece accade quando c’è alla base un binomio esplosivo come quello rappresentato dal lago di Como e dell’Hilton. Da una parte una location d’eccezione, conosciuta in tutto il mondo, ma soprattutto rinomato luogo di villeggiatura di vip e facoltosi personaggi di ogni settore. Dall’altra la celebre catena di alberghi di lusso che vanta oltre 4mila proprietà in 102 paesi del mondo.

Hiton era già da tempo presente in Italia con diverse strutture a Milano, Roma, Firenze, Venezia, Sorrento e Giardini Naxos, in provincia di Messina. L’apertura comasca ha però scaldato gli animi dei mass media in tutto il mondo. Se infatti la stampa locale comasca ha dato risalto alla notizia, la novità è stata immediatamente ripresa da diversi giornali nazionali italiani. Inoltre sul web la nuova apertura è rimbalzata da un sito di settore all’altro, anche all’estero: ne hanno infatti dato notizia in lingua inglese, tedesca e perfino spagnola.