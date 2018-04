In cammino per il Sinodo minore Ambrosiano. “Chiesa delle genti a confronto con la presenza dei cristiani in Libano” . Incontro in oratorio con monsignor Mounir Khairallah della diocesi di Batroun (Libano) organizzato dalla comunità pastorale di Tradate.

Il nuovo arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha voluto convocare un Sinodo – detto “minore” per il circoscritto argomento messo a tema – per riscrivere un capitolo importante ma ormai superato, del sinodo 47.esimo, svoltosi a partire dal 1993 nella nostra Diocesi per ripensare l’intera attività della Chiesa ambrosiana.

“Con questo Sinodo minore si vuole rinnovare il pensiero e l’azione della Chiesa nei confronti della situazione venutasi a creare con il diffondersi della globalizzazione: la società, e quindi anche il Popolo di Dio, è composta da una sempre più grande varietà di persone, proveniente da tantissimi Paesi del mondo, molto spesso cattolici o anche solo cristiani. – premettono gli organizzatori – Ma, ancor di più, appartenenti a molte diverse religioni e tradizioni culturali”.

Come vivere questa nuova condizione? Cosa deve fare la Chiesa per ben accogliere questa grande varietà di esperienze di vita? E come possiamo vivere bene noi questo nostro tempo?

“Chiesa delle genti a confronto con la presenza dei cristiani in Libano”: incontro in oratorio

Argomenti che saranno trattati da un amico della Parrocchia di Tradate: monsignor Mounir Khairallah della Chiesa Maronita del Libano, vescovo della Diocesi di Batroun, 50 km a nord di Beirut.

L’incontro in oratorio è per lunedì 16 aprile alle 21 in via Manzoni 17.