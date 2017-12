Torna l’iniziativa di Ahimsa- Associazione per la tutela contro ogni forma di violenza. Per la prima volta, in attesa di Babbo Natale.

Più di cento al via

La corsa non competitiva su un percorso di 8 chilometri si è svolta domenica mattina, dal ritrovo davanti alla scuola Aldo Moro lungo le vie del centro. In gara oltre 100 partecipanti che non hanno mancato l’ultimo appuntamento podistico prima del Natale, rispondendo alla chiamata dell’associazione che, durante l’anno, offre in Municipio un punto di ascolto per chi è vittima di violenza.