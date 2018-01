L’Ottetto del Conservatorio di Novara si esibirà questa sera, mercoledì 10 gennaio, nella sala consiliare di Robecchetto.

L’Ottetto del Conservatorio: il loro concerto

Grande attesa per l’esibizione di questa sera. L’Ottetto del Conservatorio G. Cantelli di Novara, infatti, si esibirà in sala consiliare. Esiguiranno, infatti, l’Ottetto in fa maggiore D 803 di F. Schubert. A organizzare l’importnate serata lo stesso Comune di Robecchetto.

L’appuntamento

L’appuntamento quindi è per stasera, mercoledì 10 gennaio, alle 21 in sala consiliare a Robecchetto.