Mariella Nava a Lainate per Donne In•Canto.

Mariella Nava di scena all’Ariston urban center

Il programma del festival Donne In•Canto prevedeva di fare tappa all’Ariston urban center lo scorso 23 marzo. Purtroppo, a causa di un problema di salute della protagonista, l’organizzazione è stata costretta a un rinvio. Dopo due mesi Mariella Nava è tornata in splendida forma e non vede l’ora di incontrare i pubblico lainatese del festival. Il palco dell’Ariston vedrà Mariella partecipare a Donne In•Canto martedì 22 maggio, con uno speciale concerto dal titolo “Piano solo per Mia” dedicato alla sua grande amica Mia Martini, dove interpreterà i suoi successi, quelli dell’amica e naturalmente “Le altre”, un bellissimo brano scritto da Mariella appositamente per Mia.

Una carriera lunga trent’anni

Ricca di un bagaglio raccolto nei suoi trent’anni di carriera, la Nava a oggi è una delle più amate e stimate cantautrici del panorama musicale italiano. Tra i suoi estimatori, l’assessore alla Cultura del Comune di Lainate Ivo Merli che ha accolto all’istante la proposta avanzata dal direttore artistico del festival Giorgio Almasio la scorsa estate.

Prenotazioni bruciate in mezz’ora

Come da tradizione di Donne In•Canto, il parterre è tutto esaurito, infatti le prenotazioni online aperte sabato 12 maggio sono state bruciate in trenta minuti com’era successo lo scorso anno per il concerto di Karima.

