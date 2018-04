Marina Morozova, la soprano russa di Zelo al Lattuada di Milano

Marina Morozova, la soprano russa zelese di adozione, si esibirà domenica 22 aprile all’Auditorium Lattuada di Milano.

La soprano lirica russa Marina Morozova, zelese di adozione, si esibirà con un nuovo programma della migliore musica italiana e russa a Milano all’Auditorium Lattuada in corso di Porta Vigentina 15, domenica 22 aprile alle 17. Marina Morozova ha studiato presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e ha ricevuto premi in concorsi nazionali e internazionali (“Voce d’oro della Russia” nel 2015) fino ad apparire su Sky nell’edizione 2017 di X Factor Italia. I suoi concerti hanno attraversato quasi tutto il mondo: dalla Russia all’Italia, dall’Estonia al Giappone regalando momenti sensazionali ma soprattutto l’italianità della musica lirica.

Una serata presentata sia in italiano e in russo e accompagnata dal pianoforte della talentuosa Tatiana Sokolova e dal toccante violino di Ganna Konoplenko. Inoltre ci sarà una presentazione di quadri del pittore di San Pietroburgo Miron Zharkevich, presente al concerto. Per tutti ci sarà un rinfresco, un concorso e tante sorprese per grandi e piccoli.