Max Pisu in scena e invitato alla Olona Green Race.

Applausi per Max Pisu a S.Vittore Olona

Un successo per lo spettacolo “Tarcisio recital” del noto comico legnanese Max Pisu. Sabato 5 maggio la serata è stata tutta sua, un pienone nella sala polivalente per l’appuntamento col teatro a cura di Scenaperta e Comune. Battute a raffica, momenti corali e monologhi, filo conduttore la satira di costume: i padri, la sicurezza, la famiglia, la diversità, l’amicizia, il lavoro e l’omaggio speciale al grande Jerry Lewis.

La soddisfazione

Felicità per l’ottima riuscita dell’evento: “Era da tempo che non mi divertivo così – ha commentato il sindaco Marilena Vercesi -, una comicità pulita. Sì, perchè è facile far ridere gli spettatori pronunciando qualche parolaccia ma questo è un altro tipo di comicità fatta di mimica, espressività, racconti di quotidianità in cui il pubblico si riconosce. E’ il modo semplice e naturale di far ridere senza mai essere volgare”.

Lo spettacolo aveva un obiettivo preciso: portare il teatro in luoghi inusuali, avvicinare i cittadini al teatro, alzando il livello qualitativo dell’offerta culturale con spettacoli fruibili e accessibili a tutti. “A marzo – ricorda l’assessore alla Cultura Maura Alessia Pera – abbiamo portato uno spettacolo teatrale nelle sale della biblioteca, ora il grande cabaret nella sala polivalente. E’ la volontà di superare i limiti che fa la differenza, la volontà di offrire serate uniche che permette di reinventarti”.

Il comico invitato alla corsa nella natura

Max Pisu, che ha sposato appieno il messaggio della rassegna, si è dimostrato attento alla valorizzazione del territorio prestando la sua immagine per confermare l’importanza della diffusione della lettura e sostegno alle biblioteche. Lui, che è anche scrittore, si è mostrato interessato ai progetti di “San Vittore Olona Città che legge” e per i progetti di valorizzazione dei prodotti locali.

Ma non solo: il sindaco gli ha consegnato l’invito ufficiale per partecipare alla camminata degustativa “Olona Green Race” del 13 maggio.

Le foto dello spettacolo: