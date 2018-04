Milano Design Week si veste di profumi e concerti segreti

Milano Design Week dal 16 al 22 aprile.

Milano Design Week

“QC Terme” e “Lago”, in occasione della Design Week di Milano, dal 16 al 22 aprile 2018, lanceranno 23 metri di storia olfattiva attraverso le fragranze Aria QC Terme. Un lungo tavolo firmato LAGO percorrerà infatti il corridoio di QC Termemilano raccontando una storia di profumi.

Anche un secret concert

Il percorso passerà per la lounge di QC Termemilano già arredata LAGO, fino al giardino benessere che, per l’occasione, ospiterà un secret concert. Qui, tra le storiche mura spagnole della città, si svolge il suggestivo concerto segreto di pianoforte, in una serata all’insegna del design e della musica che invita ad esplorare nuovi linguaggi e nuovi spazi, per progettare assieme il contemporaneo.

Come partecipare

Per accedere al concerto, sarà necessario accedere al percorso benessere QC Terme o ritirare il proprio biglietto di ingresso al LAGO STORE MILANO di corso Lodi 2 a partire dalle 19 della sera stessa.