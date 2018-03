Motta: sabato 24 marzo al cineteatro Arcobaleno va in scena il «Rainbow Rock Festival Tribute band». Concorso fotografico: iscrizioni sino al 21 marzo.

Motta: torna il «Rainbow Rock Festival Tribute band»

Torna il «Rainbow Rock Festival Tribute band» promosso dall’Associazione Rainbow: l’appuntamento è al cineteatro Arcobaleno di Motta Visconti sabato 24 marzo dalle 21. Biglietto di ingresso 6 euro, a sfidarsi per conquistare il gradimento di pubblico e giuria Rubiera Blues (Ligabue), Zona Cremonini (Cesare Cremonini), I Guerrieri (Marco Mengoni) e Sensazione Modà (Modà).

Con il festival anche il concorso fotografico

Al festival è associato anche quest’anno un concorso fotografico, il cui vincitore sarà premiato sabato 24 con un kit instant camera, mentre i primi venti classificati vedranno stampata la propria fotografia: le immagini saranno esposte nel corso dell’evento al cineteatro. Tempo sino al 21 marzo per partecipare inviando la propria immagine alla mail rainbow.contest03@gmail.com. Le fotografie sono pubblicate sulla pagina facebook “Associazione Rainbow” per essere sottoposte al giudizio del pubblico social a suon di “mi piace”: anche per votare c’è tempo sino al 21 marzo.