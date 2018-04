Musei aperti a Castoglione Olona, tante opportunità per chi vorrà visitarli il 25 aprile e il 1 maggio.

Musei aperti a Castiglione Olona: una gita fuori porta

Tutte le sedi museali del borgo di Castiglione Olona saranno aperte al pubblico sia mercoledì 25 aprile che martedì 1 maggio: una piacevole occasione per quanti vogliano regalarsi una gita fuori porta, immersi tra arte, storia e natura.

Castiglione Olona è un prezioso scrigno quattrocentesco, interamente percorribile a piedi, immerso nel verde della Valle Olona. Borgo di origine tardoromana, dal 1422 per volere del cardinale Branda Castiglioni fu riplasmato quale città ideale, la prima del Rinascimento italiano. Molti i luoghi visitabili: Palazzo Branda Castiglioni, con la fiabesca veduta di Masolino da Panicale, maestro fiorentino che a Castiglione Olona lasciò le sue ultime opere note; la Chiesa di Villa, “tempio” a pianta centrale, memore di illustri esempi fiorentini; il Complesso della Collegiata, che sorge sul colle più alto del paese, sul sito dell’antico castello, e che comprende il Museo, la Chiesa e il Battistero con il ciclo del Battista, capolavoro di Masolino. Un notevole sguardo sul contemporaneo è offerto dal MAP le cui opere sono inserite con gusto in un antico e suggestivo edificio.

Mostre e musei

A Palazzo Branda Castiglioni sarà possibile visitare la mostra che raccoglie 25 libere grafiche di grosso formato a tema Le Cariatidi di proprietà della Galleria d’Arte Xotaris Art Forum – Fondazione Panagiotis Giannakos di Archanes (Creta) realizzate da alcuni dei più importanti incisori contemporanei (dal 22 aprile al 6 maggio).

Il 25 aprile, alle ore 15, presso il Museo della Collegiata si svolgerà l’attività per bambini (5 – 9 anni) Code, becchi e pungiglioni. Non fanno versi e, anche se sono feroci, se ne stanno buoni buoni: sono gli animali dipinti e scolpiti nelle opere del complesso della Collegiata. Il leone non litiga con l’agnello; l’aquila non spaventa la colomba; lo scorpione non punge nessuno. Che strano zoo è mai questo? Dove si nascondono tutti questi animali? Nel laboratorio finale nascono nuovi animali. La partecipazione al laboratorio è inclusa nel biglietto d’ingresso (bambini € 4), ma è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo mail: didattica@museocollegiata.it.

I Musei Civici di Castiglione Olona alla MuseumWeek 2018

I social network dei Musei Civici di Castiglione Olona, Palazzo Branda Castiglioni e Museo Arte Plastica, parteciperanno per il terzo anno consecutivo all’iniziativa internazionale denominata #MuseumWeek si svolgerà dal 23 al 29 aprile 2018. L’iniziativa, patrocinata quest’anno dall’UNESCO, consiste nel pubblicare sui profili twitter, facebook ed instagram dei musei una o più immagini, correlate da una breve descrizione, seguendo il tema specifico del giorno.

Lo scorso anno, i contenuti pubblicati sui soli profili twitter dei Musei Civici fecero registrare un totale di 39.000 visualizzazioni, dandoci l’opportunità di far conoscere e promuovere queste due realtà castiglionesi in modo inedito ed originale sia agli appassionati d’arte che hai semplici frequentatori. La scelta e pubblicazione dei contenuti per la #MuseumWeek 2018 sarà curata dal personale in servizio civile volontario ed alternanza scuola lavoro dei Musei Civici sotto la supervisione dell’Ufficio Cultura.