Musei gratis in Lombardia: ecco dove domenica 6 maggio

Musei gratis, tornano le domeniche dalla scoperta del nostro patrimonio culturale.

Musei gratis domenica 6 maggio

In vigore dal luglio del 2014, l’iniziativa dei musei gratis ha visto la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre dieci milioni di visitatori (nelle sole strutture statali). Oggi, come ogni prima domenica del mese, si rinnova l’atteso appuntamento. A Milano si potranno visitare gratis: Acquario e Civica stazione idrobiologica, Casa museo Boschi Di Stefano, Castello Sforzesco, Civico Museo archeologico, Armani/Silos, Galleria d’arte moderna, Gallerie d’Italia, Musei del Castello Sforzesco, Museo studio Francesco Messina, Museo civico di storia naturale, Museo del Cenacolo Vinciano, Museo del Risorgimento e Laboratorio di storia moderna e contemporanea, Pinacoteca di Brera. In Lombardia, sono 39 le strutture che aderiscono all’iniziativa.

A Milano

Acquario e Civica Stazione Idrobiologica Milano

viale Gadio, 2

Orario: Da martedì a domenica 9.00-17.30 (ultimo ingresso ore 17.00) Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Casa museo Boschi Di Stefano

via Giorgio Jan, 15

Orario: dal martedì alla domenica dalle 10.00 18.00 prenotazione obbligatoria per i gruppi 02.88463736 max 18 persone Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Castello Sforzesco

piazzale Castello

Orari di apertura dal 1 novembre 2015: 9-17.30 martedì – domenica. Ultimo ingresso ore 17.00 Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Civico Museo archeologico di Milano

corso Magenta, 15

Orario: da martedì a domenica: 9.00 -17.30 (ultimo ingresso ore 17.00) Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Galleria d’arte moderna di Milano

via Palestro, 16

Orario: martedì – domenica 9.00 – 17.30 (ultimo accesso 30 minuti prima dell’orario di chiusura) Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Gallerie d’Italia

piazza della Scala, 6

Orario: Da martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.30 (ultimo ingresso 18.30), giovedì dalle 9.30 alle 22.30 (ultimo ingresso 21.30) Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

I Musei del Castello Sforzesco

piazza Castello

Orario: dal martedì alla domenica, 9-17.30. Ultimo ingresso ore 17 Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Museo Studio Francesco Messina

via S. Sisto, 4/a

Orario: Da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00 Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna

Museo civico di storia naturale di Milano

corso Venezia, 55

Orario: Dal martedì alla domenica dalle ore 9,00 alle ore 17,30 (ingresso fino ore alle 17,00) Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna.

Museo del Cenacolo Vinciano

piazza Santa Maria delle Grazie, 2

Orario: martedì – domenica 8.15-19.00. Chiusura settimanale: lunedì. Orario biglietteria: 8.15-18.45; Prenotazione: obbligatoria (Telefono: +39 02 92800360; Sito web: http://www.vivaticket.it/?op=cenacoloVinciano).

Museo del Risorgimento e Laboratorio di storia moderna e contemporanea

via Borgonuovo, 23

Orario: dal martedì alla domenica 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.30. Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna.

Pinacoteca di Brera

via Brera, 28

Orario: martedì – domenica 8.30-19.15 Chiusura settimanale: lunedì. Orario biglietteria: 8.30-18.40; Prenotazione: facoltativa (Telefono: +39 02 92800361; Sito web: http://www.vivaticket.it).

A Varese e provincia

Parco archeologico e Antiquarium di Castelseprio

via Castelvecchio, 1513

Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna.

Area archeologica Monsorino di Golasecca

Località Monsorino

Libero accesso. Prenotazione: nessuna

A Como

Civico museo archeologico Paolo Giovio

piazza Medaglie d’Oro, 1

Prenotazione: nessuna.

Museo storico Giuseppe Garibaldi

piazza Medaglie d’Oro, 1

Chiusura settimanale: Lunedì. Prenotazione: nessuna.

Pinacoteca civica di Palazzo Volpi

via Diaz, 84

Prenotazione: nessuna.

Tempio Voltiano

viale Marconi, 1

Prenotazione: nessuna.

A Monza

Cappella espiatoria

via Matteo da Campione, 7/a

Orario: martedì – Sabato, 2° e 4° lunedì del mese, 1° e 3° domenica del mese: 9.00-14.00. Chiusura settimanale: 1° e 3° lunedì del mese – 2°, 4°, 5° domenica del mese. Prenotazione: nessuna.

A Pavia e provincia

Civico museo archeologico di Casteggio e dell’Oltrepò pavese

Via Circonvallazione Cantù

Prenotazione: nessuna.

Museo della Certosa di Pavia

via del Monumento, 4 – Certosa di Pavia

Orario: giovedì – domenica: novembre – febbraio 9.00-11.30 /14.30-16.30; marzo e ottobre 9.00-11.30 /14.30-17.00; aprile e settembre 9.00-11.30 /14.30-17.30; maggio – agosto 9.00-11.30 /14.30-18.00. Chiusura settimanale: lunedì, martedì, mercoledì. Prenotazione: nessuna.

A Bergamo e provincia

Galleria dell’Accademia Tadini di Lovere

via Tadini, 40

Da maggio a settembre, da martedì a sabato 15.00 – 19.00. Domenica e festivi 10.00 – 12.00; 15.00 – 19.00. Aprile e ottobre, sabato 15.00 – 19.00. Domenica e festivi 10.00 – 12.00; 15.00 – 19.00. Prenotazione: nessuna.

A Brescia e provincia

Santuario di Minerva di Breno

Località Spinera

Orario: da marzo a ottobre 10.00-12.30 – 14.00-18.00 (sabato e domenica) su prenotazione (da martedì a venerdì). Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna.

MUPRE – Museo nazionale della Preistoria della Valle Camonica

via San Martino, 7 – Capo di Ponte

Orario: mercoledì – domenica e nei giorni festivi 14.00-18.00. Chiusura settimanale: lunedì e martedì. Prenotazione: nessuna.

Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo

via Pieve di S. Siro – Capo di Ponte

Orario: periodo di luglio – ottobre 2015: dal martedì al sabato 8.30 – 19.00; domenica 8.30 – 13.30. Chiusura settimanale: consultare il sito web ufficiale. Prenotazione: nessuna.

Parco nazionale delle incisioni rupestri di Naquane

via Naquane, 2 – Capo di Ponte

Orario: periodo di luglio – ottobre 2015: dal martedì al sabato 8.30 – 19.00; domenica 8.30 – 13.30. Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna.

Museo archeologico nazionale della Valle Camonica

via Roma 29 – Cividate Camuno

Chiusura settimanale: Lunedì. Prenotazione: nessuna.

Parco archeologico del teatro e dell’anfiteatro di Cividate Camuno

via Tovini, 1

Orario: da Ottobre a Magio: 9.30 – 12.30 (sab-dom), da giugno a settembre 8,30 -13,30 14,00 – 18,00 (sab-dom) su prenotazione (da mar a ven) allo 0364/344301-341244. Chiusura settimanale: lunedì. Ingresso gratuito. Prenotazione: nessuna.

Villa Romana e Antiquarium

via Crocefisso, 22 – Desenzano del Garda

Orario: 8,30 – 19,00 (mart – dom) – dal 1° marzo al 31 ottobre 8,30 – 17,00 (mart – dom) – dal 1° novembre al 28 febbraio. Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: nessuna.

Fornaci romane di Lonato del Garda

via Mantova

Visite su prenotazione. Visite secondo il calendario pubblicato. Prenotazione: nessuna.

Grotte di Catullo e Museo archeologico di Sirmione

piazzale Orti Manara, 4

Orario: 29 ottobre 2017-24 marzo 2018: lunedì, mercoledì-sabato: area archeologica 8.30-16.30, museo 8.30-19.00. Domenica: area archeologica e museo 8.30-14.00. Chiusura settimanale: martedì. Orario biglietteria: 29 ottobre 2017-24 marzo 2018: lunedì, mercoledì-sabato area archeologica 8.30-16.00, museo 8.30-18.30. Domenica: area archeologica e Museo 8.30-13.30. Prenotazione: nessuna.

Rocca scaligera di Sirmione

piazza Castello, 34

Orario: martedì – sabato e festivi infrasettimanali: 8.30-19.30. Domenica: 8.30-13.30. Chiusura settimanale: lunedì. Orario biglietteria: Martedì-Sabato e festivi infrasettimanali: 8.30-18.45. Domenica: 8.30-13.00. Prenotazione: nessuna.