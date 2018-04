Musica in villa, terzo appuntamento domenica a Castellanza.

Musica in villa, si chiude la rassegna

Domenica alle 16.30 in Villa Pomini terzo appuntamento con Musica in Villa, la rassegna musicale organizzata dalla Scuola di Musica Città con Universiter e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura. A chiudere gli appuntamenti di Musica in Villa sarà Bohème di Giacomo Puccini, una delle opere liriche più famose, un capolavoro del compositore toscano, rappresentata nei più importanti teatri del mondo. Domenica nella Sala Concerti sarà il maestro concertatore Yutaka Tabata a dirigere interpreti, di assoluto rilievo, coadiuvati da una voce narrante ci faranno rivivere i momenti salienti di questo capolavoro. L’ingresso è gratuito.