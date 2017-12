“Natale di luci” terminerà a gennaio con gli ultimi due appuntamenti.

Natale di luci, gli ultimi appuntamenti

Si svolgerà lunedì 1 gennaio il penultimo appuntamento del ricco programma “Natale di Luci” organizzato dall’Amministrazione Comunale di Legnano per il periodo natalizio. Il ritrovo è previsto alle 19,vicino alla pista di pattinaggio allestita nel parcheggio di via Gilardelli dove si svolgerà uno spettacolo di fuochi d’artificio per dare il benvenuto al nuovo anno.

L’ultimo appuntamento è per sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, al Teatro Città di Legnano dove andrà in scena il tradizionale concerto della Befana. L’evento,

che vedrà esibirsi i musicisti dell’orchestra InCanto in Musica, avrà inizio alle ore 16.00. L’ingresso è gratuito, ma occorre prenotare telefonando ai seguenti numeri 0331/471251 – 471283.