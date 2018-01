Notte bianca tante iniziative in programma alla scuola di via Volonterio.

Notte bianca tra letture, teatro e concerti

Eventi, rappresentazioni teatrali, letture animate. Concerti, performance, mostre fotografiche e di arti visive. Degustazioni ispirate al mondo antico, conferenze, dibattiti. Incontri con gli autori, presentazioni di libri, letture di poesie. Si prospetta davvero una lunga notte quella in programma il 12 gennaio al liceo Legnani. Anche quest’anno, infatti, la scuola di via Volonterio sarà tra le protagoniste dell’evento «La notte nazionale del liceo classico». Alla quarta edizione, coinvolge 367 licei classici italiani. Notte che… inizierà nel pomeriggio, alle 17.30, e si concluderà alle 23.

Il programma nel dettaglio

Questo il programma della serata. Alle 17.30 presentazione generale liceo classico (con obbligo di prenotazione) in aula magna. Alle 18 laboratori di lingue classiche in aula 3.0. Alle 19 arte in movimento: «Dalle opere d’arte alla espressione corporea» in aula 38. Alle 19.30 «I poeti greci e latini incontrano la danza» in palestra. Alle 20 buffet nell’atrio sopra porta Borea. Alle 20.40 la proiezione del cortometraggio: «Una giornata al liceo classico tra sogno e realtà» in aula magna. Alle 21 «Shakespeare and friends» in aula 38. Alle 21.30 teatro «L’intervista (im)possibile» in aula magna. Alle 22.15 esibizione del Coro Hebel in aula magna, spazio «Il comitato genitori si presenta» in aula 4; spazio «Il comitato degli studenti vi accoglie» in aula 3. Info point «La scelta del liceo classico» in biblioteca, dalle 18 alle 20, dove sarà attivo uno spazio orientamento. Per informazioni e prenotazioni www.liceolegnani.gov.it. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita.