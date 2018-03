Iniziativa organizzata dal Comitato Commercianti Tradate, Abbiate e Ceppine per la Pasqua 2018.

Pasqua 2018, caccia all’uovo a Tradate

Da lunedì 26 a giovedì 29 marzo, tutti nei negozi di Tradate e Abbiate per la caccia agli ovetti di cioccolato nei negozi aderenti all’iniziativa. Inseguendo il “Coniglietto Smemorino”, bambini e famiglie, ma non solo, sono invitati a visitare i negozi di Tradate e Abbiate. Obbiettivo raccogliere almeno 15 timbrini dalle attività commerciali aderenti. Chi riuscirà nell’impresa, consegnando la scheda con i timbri e i propri dati entro venerdì 30 marzo al Candyland di via De Simoni potrà partecipare all’estrazione del grande premio della Pasqua 2018. Un uovo di cioccolato da 10kg, in mostra alla Gastronomia del Corso. L’estrazione del fortunato vincitore si terrà il 31 marzo al Candyland.