La Pfm conquista il Galleria

Tutto esaurito e standing ovation per la Pfm. La celebre band che ha scritto la storica della musica italiana ha fatto il pieno di successo. Sabato 12 maggio la serata al Teatro Galleria di Legnano è stata tutta loro. Mattatore il batterista Franz Di Cioccio, sempre in formissima dietro ai tamburi e anche nelle vesti di cantanti.

La tappa legnanese è stata la prima del tour per il nuovo album “Emotional Tatoos”. “Arriviamo da Oltreoceano e siamo contenti di essere con voi stasera – ha esordito Di Cioccio rivolgendosi al pubblico del Galleria -. Continuiamo a celebrare l’uomo e quello che ci circonda, animali compresi che sono l’ultima favola di questo mondo”.

E poi un commento sul panorama di artisti: “Non giudicate nessuno, ogni genere appartiene all’unico grande Continente della musica”. In scaletta brani nuovi ma anche successi come “Impressioni di settembre” e l’omaggio a Fabrizio De Andrè con “Il pescatore”.

