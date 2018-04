Venerdì 6 aprile ci sarà il quarto evento per il Trentennale del Torno.

Tiziana Ferrario ospite al quarto evento per il Trentennale del Torno

Venerdì 6 aprile alle 10.30, in occasione del quarto evento per il Trentennale del Torno, ci sarò come ospite la la nota giornalista Tiziana Ferrario, che presenterà il suo libro “Orgoglio e pregiudizi. Il risveglio della donne ai tempi di Trump”. L’incontro è aperto a tutti gli interessati.

Tiziana Ferrario

L’autrice è una giornalista, conduttrice di telegiornali, autrice di programmi di informazione e attualità , inviata in territori di guerra, e negli ultimi anni, corrispondente da New York. E’ stata la prima donna ad andare in onda in un orario serale. E’ una testimone unica del nostro Paese.

Orgoglio e pregiudizi. Il risveglio della donne ai tempi di Trump

Tiziana Ferrario è da sempre attenta ai problemi dei giovani e del lavoro, negli ultimi tempi si è interessata in modo particolare al tema della parità di genere, che ha raccontato nel suo ultimo libro attraverso le storie di donne più o meno famose (da Michelle Obama a Filomena Grimaldi, la libraia italiana che regala un caffè a chi compra un libro di scienza per una bambina).

Un viaggio tra donne determinate e coraggiose, in un momento in cui la questione ha conquistato le prime pagine dei giornali di tutto il mondo.