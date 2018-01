Rassegna teatrale cinque gli spettacoli in calendario.

Rassegna teatrale organizzata dalla associazione Must di Saronno

Domenica 21 gennaio alle 17 parte al teatro Testori di Novate Milanese la quarta edizione di “Ridi e Sorridi”. La rassegna teatrale è promossa dalla associazione Must di Saronno. La formula è ormai consolidata. Uno spettacolo al mese, di pomeriggio, con attori e compagnie attivi nel territorio. Si parte dunque domenica con “Sono rimasti solo i grissini”. “Un panettiere sempre su di giri e un mago surreale. Sono i personaggi che si rincorrono dentro lo spettacolo comico di Stefano Chiodaroli. La presenza del fornaio storico volto del palinsesto televisivo ha suggerito il titolo”, anticipano gli organizzatori.

Le altre date in calendario

Domenica 4 febbraio è la volta di “Nina”, produzione Eccentrici Dadarò di Caronno Pertusella, con Rossella Rapisarda. Si continua domenica 18 marzo con “Il Gol perduto”. Dopo il successo del tour di Scared Bakers 2017 in Cina, torna la Collettivo Clown con la prima italiana del nuovo spettacolo che visiterà l’oriente nel 2018. Domenica 15 aprile è la volta di “Pressati”. Infine, domenica 13 maggio spazio alla Compagnia Teatrale Must e agli allievi del corso “accademia”. A loro il compito di chiudere la rassegna con “La Quarta Parete”. “Appuntamenti imperdibili per chi ama il teatro. E per chi vuole sperimentare un pomeriggio diverso dal solito”, è l’invito degli organizzatori. Per informazioni: info@spaziomust.it; tel. 02 96700798 – 331.8854742; fb: www.facebook.com/SpazioMust/