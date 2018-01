Riveocazione storica della chiesetta di Sant’Antonio abate al Lazzaretto si inizia il 13 gennaio.

Rievocazione storica cinque giorni di iniziative

Sale l’attesa per la rievocazione storica della chiesetta di Sant’Antonio abate al Lazzaretto. Si terrà dal 13 al 17 gennaio a Saronno. “Anche questa edizione si rivelerà unica nel far rivivere i particolari momenti di storia della piccola chiesa del 1400”, anticipano gli organizzatori. Quindi promettono che “sarà un vero viaggio nel tempo. Ricco di novità, emozioni e divertimento”. Particolare interesse per i suoi nuovi quadri di rappresentazione susciterà il corteo storico, promettono. Quindi anticipano: “La più grande novità di quest’anno è sabato 13. Quando alle 17 sfileranno per le vie alla luce delle lanterne e delle fiaccole, biciclette da lavoro”.

Corteo storico, visite delle scolaresche e falò

Domenica 14 grande corteo storico con 5 gruppi folcloristici. Lunedì 15 e martedì 16 saranno destinati alle visite guidate alle scolaresche. La sera del 17 gennaio, alle 21, si riaccenderà il falò di Sant’Antonio. “Una delle tradizioni che insieme alla benedizione delle bestie costituivano i momenti più belli della sagra”, svelano. Anche quest’anno sarà promosso il concorso destinato agli alunni delle scuole cittadine. Il tema sarà “Vita in cascina : nel periodo storico 1700-1800”.

Degustazioni, ma anche momenti di fede

“Non mancheranno i momenti gastronomici. Con la degustazione dei piatti della tradizione contadina. E certamente i momenti religiosi”, confermano. Il bacio della reliquia del Santo, che resterà esposta per tutti i giorni dell’evento. L’accensione dei ceri. La benedizione degli animali e delle auto. “E’ cosi che ancora una volta, questa rievocazione, nata come cassa di risonanza alla Sagra secolare e che da anni viene portata avanti con grande entusiasmo, si prepara a rivivere la sua dimensione e di festa contadina invernale”. Per il programma completo: www.santantoniodisaronno.it.