Rosate, Guitar forum con Diego DD Cavallotti dei Lacuna Coil

Rosate, Guitar forum promosso da Music Now sabato 7 aprile: protagonista Diego DD Cavallotti, chitarrista della metal band Lacuna Coil.

Non un classico seminario ma un “Guitar forum”: è l’appuntamento promosso dall’associazione Music Now sabato 7 aprile dalle 17 al centro civico di via Roma. Ospite di questo primo incontro sarà Diego DD Cavallotti, guitarist dei Lacuna Coil, la band metal italiana più famosa al mondo, la cui frontwoman Cristina Scabbia è attualmente impegnata come giudice del talent “The Voice”. Cavallotti incontrerà chitarristi di tutti i livelli o semplici appassionati per quella che i promotori vogliono che sia “una occasione di incontro e libero scambio di idee, dubbi, esperienze, spunti didattici e musicali”. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni: info@music-now.it.