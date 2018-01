Ziggy Marley sul palco del Rugby Sound Festival

Annunciato il primo ospite del Rugby Sound

E’ Ziggy Marley il primo artista annunciato dal Rugby Sound. “Siamo orgogliosi di ospitare una vera e propria leggenda del raggae mondiale, per noi sarà una giornata da ricordare per sempre e ancora non ci sembra vero” commentano gli organizzatori”. Dopo tanta attesa quindi lo staff del festival, che l’anno scorso aveva ospitato artisti del calibro di Litfiba, The Darkness, Fedez&J-Ax e altri ancora, ha reso noto uno dei protagonisti dell’edizione 2018. Ziggy Marley salirà sul palco dell’isola del Castello di Legnano venerdì 29 giugno.

E’ il figlio di Bob Marley

Ziggy Marley è il primogenito del leggendario Bob Marley. La sua carriera è iniziata insieme ai suoi fratelli riuniti sotto il nome di Melody Makers, poi i lavori da solista. Insieme a Sean Paul ha riproposto la famosissima canzone del padre “Three little birds” per la colonna sonora del film Shark Tale. Suoi ben cinque Grammy Awards.

I biglietti

Già in vendita i biglietti per assistere al concerto,ì. Sono disponibili nei circuiti Ticketone e Mailticket al prezzo speciale di 10 euro più diritti.

Per informazioni Rugby Sound Festival