Giornata di festa a San Vittore Olona per la patronale.

San Vittore in festa domenica 6 maggio

Domenica intensa per San Vittore Olona, in festa per la patronale. Durante la messa delle 11 celebrata dal parroco don Davide Bertocchi, come da tradizione è stato bruciato pallone votivo. Presenti in chiesa il sindaco Marilena Vercesi, il suo vice Marco Zerboni, l’assessore allo Sport Paolo Salmoiraghi, l’assessore ai Servizi sociali Antonella Lattuada, i consiglieri comunali (di maggioranza e opposizione) Giacomo Agrati, Alberto Viri e Alberto Fedeli.

Sul sagrato gli stand delle associazioni

Fuori da messa, gli stand delle associazioni. C’erano gli Scout Legnano 1, il Comitato Accoglienza bambini di Chernobyl, il gruppo Amichevolmente, l’associazione Casa per Pollicino, l’Aereoplano, stand dell’oratorio, aperitivo solidale e vendita di piante e lavori di cucito con finalità benefica…