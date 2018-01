Scuola genitori prossimo appuntamento giovedì 18 gennaio.

Scuola genitori si parla di uso di tablet e tv da parte dei bambini

Scuola genitori nuovo appuntamento. «Mamma, papà cosa guardiamo oggi? Prendersi cura dei propri bimbi, telecomando alla mano». Proseguono le serate organizzate dalla materna «Cardinale Colombo». L’incontro sarà giovedì 18, dalle 20.45 alle 22.30 nella sede della scuola in via Adua, 229. Al tavolo dei relatori sarà seduta la dottoressa Laura Patti, psicologa e psicosocioanalista. Si confronterà con il coordinatore, le docenti e i genitori sul tema dell’uso di tablet e tv da parte dei bambini più piccoli. «L’esperta accompagnerà i genitori in una riflessione sulla delicata tematica dei contenuti video e audio a cui spesso i piccoli accedono senza la mediazione e il controllo da parte degli adulti», anticipano gli organizzatori. E aggiungono: «lo stile della serata sarà come sempre informale e partecipativo; tutti i genitori, i nonni e gli interessati sono invitati a partecipare». Per informazioni: coordinatore scolastico 339 2631372.

I prossimi appuntamenti in calendario

Questi gli altri appuntamenti: il 22 febbraio «Bambini in salute da 0 a 6 anni. Alimentazione, sonno e influenze stagionali. Il pediatra risponde», con Marco Vajna de Pava, Università dell’Insubria di Varese; il 15 marzo «Educare alla religiosità e alla fede dai 3 ai 6 anni. Aspetti psicopedagogici e catechetici», con Cinzia Roberti, pedagogista, docente Irc, formatrice associazione italiana Bibliodramma; il 19 aprile «Relazione scuola-famiglia, alla ricerca del patto educativo», con Maria Teresa Rivetti, Pedagogista, Azienda socio sanitaria territoriale rhodense; il 24 maggio «Regole, capricci e stili educativi familiari. Il progetto educativo familiare per la crescita serena», con Mattia Lamberti, pedagogista, Pontificia facoltà di Scienze dell’educazione Auxilium.