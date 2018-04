La Polisportiva San Michele e gli amici del baretto danno il via al secondo torneo di scopa d’assi a coppie.

Secondo torneo di scopa d’assi a coppie

Venerdì 6 aprile si darà il via al Secondo torneo di scopa d’assi a coppie organizzato dalla Polisportiva San Michele di Rho in collaborazione con gli amici del baretto. L’iniziativa ha lo scoop di trascorrere quattro venerdì in allegria con le vecchie e le nuove generazioni. Al torneo parteciperanno 24 coppie che si contenderanno il podio. “Naturalmente si ringrazia il Don Walter che presta i locali della parrocchia San Michele per numerose iniziative” ci tiene a sottolineare Luca Maio, presidente della Polisportiva.