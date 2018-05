Settimana della cultura: l’Amministrazione di Cislago ha organizzato non una, bensì, due settimane di iniziative culturali nel mese di maggio.

Settimana della cultura: a Cislago si raddoppia

“In accordo con quanto previsto nel programma dell’Amministrazione, venerdì mattina in giunta è stata approvata la delibera che ha come oggetto le Settimane della Cultura 2018, che si realizzeranno durante il mese di maggio, in modo da unirla all’iniziativa Libri Liberi: scambio di libri usati tra cittadini, realizzata lo scorso anno all’interno di Maggio dei Libri, iniziativa proposta da Il Centro per il libro e la lettura di Roma, con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANCI e altri Enti, con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile, iniziativa alla quale l’Amministrazione ha già aderito nel 2017. Il programma prevede eventi di genere diverso (presentazione di libri, concerti,visite guidate,conferenze), fa tesoro di iniziative già avviate dalla Pro Loco e valorizza il contributo di alcune Associazioni e esercizi commerciali del territorio”. Ha spiegato l’assessore alla Cultura Marzia Campanella.

Settimana della cultura: i prossimi eventi in programma

Venerdì 11 e 25 maggio si terrà “La Cultura del Benessere”, ciclo di conferenze sulle allergie e l’alimentazione tenute da esperti, in collaborazione con Holiplant Erboristeria Tea House e Bio Universo Celiaco, esercizi commerciali in Cislago (durante le conferenze non è prevista vendita di prodotti), alle 21 nella Sala Itala e Agnese Isacchi di Villa Isacchi; è previsto, in contemporanea, un laboratorio per bambini, in collaborazione con “Il Circolino Culturale” nell’atrio di Villa Isacchi, al fine di permettere ai Genitori una serena partecipazione alle conferenze. Sabato 12 maggio è stata organizzata la presentazione del libro “Autunno” di Gabriella Somenzi , con la presenza dell’autrice, alle 21 nella Sala Itala e Agnese Isacchi di Villa Isacchi. Domenica 13 alle 15 si terrà invece la visita guidata al Museo delle Carrozze (via Dante – Frazione Massina) con organizzazione logistica e guida del percorso a cura della Pro Loco di Cislago. Martedì 15 è previsto il progetto di educazione stradale con circuito su gonfiabile per sperimentare le regole del codice apprese a scuola. Fino alle 16. l’ingresso è riservato agli alunni della Scuola Primaria (già raccolta l’adesione delle Insegnanti delle classi coinvolte), con la collaborazione degli agenti di Polizia Locale; dalle 16 alle 18 l’ingresso sarà libero. Giovedì 17, secondo l’iniziativa “Il Maggio dei Libri”, alle 15.30 in piazza ci sarà il “Gruppo di Lettura on the road”: discussione sul libro “Le nostre anime di notte” di Kent Harouf, a cura di Cisbooker, gruppo di lettura della biblioteca di Cislago. Venerdì 18 verrà presentato il libro “Sguardi di donna”, antologia al femminile con la presenza di una delle autrici, Maria Gemma Girolami, cittadina cislaghese. L’evento si terrà alle 21 nella Sala Itala e Agnese Isacchi di Villa Isacchi.