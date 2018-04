Sfera Ebbasta al Rugby Sound Festival il 5 luglio.

Sfera Ebbasta al Rugby Sound

Il rapper di Cinisello Balsamo Sfera Ebbasta si esibirà sul palco del Rugby Sounf Festival il 5 luglio. Ad annunciarlo proprio la pagina Facebook dell’evento. Il re della trap music all’italiana è il nuovo fenomeno musicale del momento italiana ed internazionale.

Sfera Ebbasta #Rugbysound18 La sorpresa che nessuno di voi si aspettava! Sul palco del Rugby Sound Festival arriva Sfera Ebbasta, il re della Trap Made in Italy! 👑 Giovedì 5 luglio preparatevi a saltare al ritmo delle hit di “Rockstar”!! 🎸👨🏻‍🎤Info evento Sfera Ebbasta #rugbysound18Mailticket > http://bit.ly/sferalegnanomailticketTicketone > http://bit.ly/sferalegnanot1#noisiamomatti #masulserio #RugbySound2018 #Rugby #Trap #Music #Sferaebbasta #Live Pubblicato da Rugby Sound Festival su martedì 3 aprile 2018

L’11 giugno 2015 fa il suo esordio con il primo album in studio XDVR, composto da alcuni dei singoli pubblicati nei mesi precedenti e altri inediti. Il 9 settembre 2016 il rapper ha pubblicato il suo primo album in studio da solista, l’omonimo Sfera Ebbasta, mentre il 3 gennaio 2018 il rapper ha annunciato il terzo album in studio Rockstar e uscito il 19 dello stesso mese. Il disco è stato commercializzato nelle edizioni italiana e internazionale, la seconda caratterizzata da collaborazioni con svariati artisti. Il giovane è il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify.