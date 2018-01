Inizia in grande stile la stagione musicale magentina. In agenda il concerto inaugurale, sabato 20 gennaio oalle 21 al Teatro Lirico, a cura di Totem.

Stagione musicale di livello

Il Concerto vedrà l’Orchestra Città di Magenta e l’Orchestra Città di Vigevano suonare insieme sotto la direzione del Maestro Andrea Raffanini. Il programma è incentrato sulla musica russa a cavallo tra ‘800 e ‘900, che permetterà alle due orchestre di interpretare un repertorio di grande suggestione melodica e virtuosistica.

Ricco programma

In agenda il concerto per pianoforte e orchestra di S. Rachmaninov (concerto n. 2 op.18 in Do minore), A. Borodin (Danze Polovesiane dall’opera “Il Principe Igor”) e P. I. Cajkovskij (Romeo e Giulietta); al pianoforte Paolo Wolfango Cremonte. Info e prevendita: http://www.teatroliricomagenta.it/.