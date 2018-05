Stop alla violenza sulle donne. Ritorna, a grande richiesta, l’evento “Il mio canto libero 2018”, concerto/tributo all’immenso Lucio Battisti, che si terrà il prossimo giovedì 17 maggio 2018, alle 20.45, al Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone (Piazza Unità d’Italia, 1).

Stop alla violenza: tributo a Battisti, tra canti e spettacolo

Dopo lo straordinario successo dello scorso 08 febbraio, che ha fatto registrare il tutto esaurito al teatro Openjobmetis di Varese, con ottimi riscontri sia di critica che di pubblico, arriva il bis, sempre per dire Stop alla violenza sulle donne.

Sul palco si alterneranno otto ragazze – tutte cantanti e musiciste – che interpreteranno i migliori successi del cantautore reatino a vent’anni dalla sua scomparsa (1943-1998), per combattere contro i maltrattamenti femminili, le brutalità e l’aggressività che troppo spesso il gentil sesso deve subire e a cui è obbligata a sottostare.

Jennifer Bellea, Natalia Carpenco, Miriam Cossar, Denise Misseri, Mery Gargy, Francesca Parrotta, Isabella Salamone e Alline Zasa: meravigliose corde vocali pronte a far entusiasmare i presenti, con l’ausilio di strumenti musicali suonati con la maestria che solo le professioniste possono permettersi.

Molte saranno le canzoni proposte quali, giusto per citarne qualcuna, Non è Francesca, Acqua Azzurra Acqua Chiara, Mi Ritorni in Mente, Pensieri e Parole; per scoprire le altre, basta accorrere numerosi!

All’interno della serata ci sarà anche la partecipazione della scuola di danza BLS Academy di Gallarate, che proporrà diversi balli sicuramente apprezzati da coloro i quali vorranno passare una serata divertente, originale ma soprattutto con importanti finalità.

Con la scenografia a cura di Pinuccia Bani e Gabriella Turcatti, e la Direzione Artistica affidata a Maurizio Benetazzo, non mancheranno intramezzi di sensibilizzazione al tema delle violenze contro le donne.

Stop alla violenza: serata promossa da Donna Oggi e Idea Genitori

Il ricavato della serata sarà utilizzato per iniziative future da parte dell’associazione “Donna Oggi” di Tradate.

La serata, organizzata con il patrocinio del Comune di Tradate, vede la collaborazione dell’associazione di promozione sociale “Donna Oggi” di Tradate e “IDEA Genitori” di Clivio.

Il costo del biglietto è di 10 euro in posto unico, con possibilità di acquisto presso il “Nuovo Bar” di piazza Repubblica di Varese, gli esercizi commerciali “Ieri e oggi” e “Buffetti” entrambi siti in Corso Bernacchi a Tradate, l’associazione “Donna Oggi” anch’essa a Tradate e al cinema teatro Nuovo, in quest’ultimo caso sia in prevendita che direttamente la sera stessa dell’evento.