Grande successo giovedì all’Auditorium Aldo Moro di Saronno per il convegno “Dalle pagine dei libri alla pellicola cinematografica”,l’evento curato dal regista e produttore Luciano Silighini Garagnani con ospiti le scrittrici e sceneggiatrici Gabriella Morgillo e Lisa Lambertini.

Il convegno “Dalle pagine dei libri alla pellicola cinematografica”

Dopo il racconto sulle origine dei loro libri,le scrittrici hanno spiegato al pubblico come nasce il processo di trasposizione cinematografica e l’emozione che si sente nel vedere una propria opera letteraria assumere le sembianze di un film. Il pubblico interagiva con gli ospiti ponendo domande e chiedendo consigli. Sul palco ha preso anche la parola l’attore Paolo Riva che ha all’attivo più di cento film. Silighini gli ha chiesto di raccontare alcuni aneddoti delle sue esperienze avute con le star di Hollywood e Riva si è soffermato sulla semplicità della regista Sofia Coppola e l’umanità di Antonio Banderas.

Gli atri interventi

Tra gli interventi anche quello dell’ex Velina Vera Atyushkina che si è soffermata sui rapporti che si hanno coi fans quando si raggiunge la popolarità in Italia e della stilista dei “red carpet” Silvia Visca che ha sottolineato come il cinema può aiutare a emergere l’arte della moda Italiana. Lisa Lambertini e Gabriella Morgillo sono appena rientrate da Hollywood dove sono state insieme alla stessa stilista Silvia Visca e alla collega Ivonne Paiano,ospiti di Silighini alla notte degli Oscar e protagoniste dell’evento “Triumph of made in Italy” che il regista organizza da 10 anni nel complesso dell’Hollywood Highland,lo stesso che ospita il Dolby Theatre propio per la consegna della preziosa statuetta. Le due scrittrici hanno mostrato al pubblico il “Italian Unique Arts Award”, il premio che Silighini consegna ad Hollywood agli artisti Italiani che emergono nella Patria del Cinema,Los Angeles.