Teatro dei Navigli: Groppi d’amore nella scuraglia a Cassinetta

Teatro dei Navigli: Andrà in scena venerdì 27 aprile presso lo spazio polifunzionale (Piazza Negri) alle 21 lo spettacolo di Incontroscena previsto a Cassinetta di Lugagnano, Groppi d’Amore nella scuraglia.L’appuntamento promosso e sostenuto dal Comune di Cassinetta di Lugagnano – prevedeva lo spettacolo Buoni Propositi, con Emanuele Arrigazzi e Alberto Mancioppi, che è stato sostituito da Groppi d’Amore nella scuraglia, a causa della giustificata indisponibilità di uno dei due attori.Lo spettacolo – come Buoni Propositi – è una produzione della Compagnia Casa degli Alfieri e vede in scena Emanuele Arrigazzi, che ha curato anche la regia affiancato da Allegra deMandato.

Il testo – di Tiziano Scarpa – è originalissimo, commovente, scritto in una lingua sapientemente primitiva che dà voce allo scacco creaturale di fronte ai guasti dell’universo.Groppi d’amore nella scuraglia mette in scena la saga comica e poetica di Scatorchio, che per fare dispetto al suo rivale in amore aiuta il sindaco a trasformare il paese in una discarica di rifiuti. Si svolge oggi, in un paesino dell’Italia meridionale che sta per trasformar si in una discarica di rifiuti. Il sindaco approva, gli abitanti si oppongono. Durante una manifestazione di piazza, la rivalità fra due uomini innamorati della stessa donna cambia i destini generali.

Le informazioni per acquistare i biglietti

Ingresso spettacolo 7 euro. Biglietti acquistabili online sul portale www.vivaticket.it o c/o la Biglietteria di Teatro dei Navigli.Per info è possibile contattare Teatro dei Navigli ai numeri 348 0136683 / 324 6067434 oppure scrivere a info@teatrodeinavigli.com. La biglietteria è aperta c/ o l’ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso (via Pontida) dal martedì al sabato dalle 15 alle 19. Info: www.teatrodeinavigli.com