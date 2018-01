Tombolata Epifania, gli organizzatori confermano: “Successo senza precedenti”.

Tombolata Epifania in 800 a sfidare la fortuna

“Successo senza precedenti per l’edizione 2018 della Tombolata dell’Epifania”. Lo confermano gli organizzatori dell’oratorio di via Legnani, 1 a Saronno. “Nonostante la pioggia caduta fin dalle prime ore del mattino”, aggiungono. Tutte le poltroncine della sala cinematografica parrocchiale Silvio Pellico sono state occupate. “Registrando così il tutto esaurito; 800 presenze circa conteggiate nella intera durata dell’evento”, confermano. Svelando poi che “l’affluenza di pubblico è stata favorita dai ricchissimi premi messi in palio”.

Tre le tombole in palio

I più fortunati si sono portati a casa pc, tv e biciclette. Grazie agli sponsor. “Anche per l’edizione 2018, non hanno fatto mancare il loro contributo e sostegno”. A loro il Comitato organizzatore rinnova i propri ringraziamenti. “Per la generosità e la disponibilità dimostrate”. Archiviata l’edizione 2018 c’è già chi si è fatto avanti per il 2019. “Numerose le manifestazioni di interesse già pervenute per l’edizione 2019 da ditte e aziende locali data la rilevanza e la risonanza in termini mediatici che l’evento riscuote non solo in città ma anche in tutti i paesi del circondario saronnese”, concludono.