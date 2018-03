TUTTONATURA DI PRIMAVERA è alla 48° edizione.

TUTTONATURA Festamercato

Domenica 18 marzo, dalle 9.00 alle 19.00 torna Tuttonatura, la tradizionale e grande manifestazione della Cooperativa sociale Circolo Fratellanza e Pace di Legnano, è un appuntamento per salutare la primavera. Protagonisti della giornata saranno le bancarelle degli espositori del mondo del biologico e dell’ecosostenibile: produttori, aziende agricole e molti artigiani. Come di consueto parte integrante della festa è la presenza delle Associazioni del territorio, con informazioni e animazioni per i più piccoli: Emergency, Cooperativa sociale il Progetto, Amnesty, Scuola di Babele, il Comitato Accoglienza Bambini di Chernobyl.

Ci sarà anche dell’intrattenimento per bambini di ogni età.

L’ingresso è gratuito.