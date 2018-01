Falò di Sant’Antonio rimandato per il troppo vento. La pira sarà accesa stasera alle 20.30, alle 19 aprirà il banco gastronomico.

Non lo avevano fermato le polemiche (leggi qui e qui le voci contrarie al fuoco), lo ha fatto il vento. Troppo ieri sera per garantire l’accensione e il fuoco in sicurezza per i tantissimi presenti in piazza mercato a Tradate, tra le bancarelle e il banco gastronomico della Pro Loco. Così, dopo la benedizione e la distribuzione del pane benedetto, il rinvio. La pira, tempo permettendo, sarà quindi accesa stasera alle 20.30. Alle 19 invece riaprirà il banco gastronomico.