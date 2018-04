Vermezzo, sarà presentato ufficialmente domenica 8 aprile, in occasione della Giornata mondiale dell’Autismo, il progetto “In mezzo” promosso dall’associazione Monelli Felici.

Vermezzo, presentazione del progetto “In Mezzo” con Monelli Felici

Sarà presentato ufficialmente domenica 8 aprile, in occasione della Giornata mondiale dell’Autismo, il progetto «In mezzo» promosso dall’associazione Monelli Felici. L’appuntamento è dalle 9.30 al parco Fontana di via Corridoni, per una conferenza incentrata proprio su autismo e neurodiversità con gli specialisti di Cascina Bianca. Sarà una giornata di festa, che prevede anche una esposizione di Fiat 500 d’epoca, il pranzo con gli Amici di Vermezzo ed una passeggiata pomeridiana per le vie del paese assieme alle storiche vetture.

«L’associazione si occupa di sostegno alle famiglie che hanno dei bimbi e ragazzi che non sono diversi, ma speciali – ha spiegato il presidente di Monelli Felici Mauro Massa -, durante l’inaugurazione verranno illustrati i vari progetti e comunicate le date di avvio. Tra questi, c’è quello di aiutare questi ragazzi a inserirsi nel mondo del lavoro: verrà aperto un punto ristoro che, se riusciamo, verrà gestito da loro, con l’aiuto dei genitori o degli educatori, in modo da aiutarli a socializzare, offrendo ai vermezzesi la possibilità di avvicinarsi ad una realtà che magari non conoscono da vicino».