Visite guidate al campanile di San Vittore.

Visite guidate alla torre campanaria

Dovrete fare 2014 gradini ma ne varrà assolutamente la pena. Sabato 13 maggio, porte aperte al pubblico nella spettacolare torre campanaria della parrocchia di San Vittore a Villa Cortese. La salita sarà consentita a tutti coloro che vorranno sfidare i numerosi gradini che portano fino alla cella campanaria dove sarà possibile avvicinare i sacri bronzi e ammirare il panorama dell’Alto Milanese da un punto d’osservazione unico. La visita, effettuata sotto la supervisione della Protezione civile, quest’anno riserverà inoltre una sorpresa.

Campane senza segreti grazie ai maestri

Grazie alla collaborazione con la Federazione campanari ambrosiani, associazione culturale no profit per la salvaguardia del suono manuale delle campane, i visitatori saranno accompagnati sulla sommità del campanile dai maestri campanari della federazione. Sarà l’occasione di scoprire tutti i meccanismi di suono delle campane secondo il sistema ambrosiano nonché i segreti dei rintocchi che tutti i giorni ascoltiamo ma di cui spesso non conosciamo il significato.

Si potranno toccare con mano i sacri bronzi

I partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi, potranno salire ascoltando storia e curiosità sulle campane, per toccare infine con mano i sacri bronzi del 1933, ora patrimonio culturale della nostra nazione. L’appuntamento è per domenica 13 maggio, dalle 15 alle 19, alla parrocchia San Vittore di via Patrioti 5. Le visite si terranno dalle 15 alle 19. L’ingresso è gratuito.

Torna alla home page