Green school, rifiuti

Alle Pascoli di Solbiate Olona obiettivo “Green school”

Certificato che premia la riduzione dei rifiuti

Obiettivo “Green School”. E’ il percorso intrapreso dalle scuole Pascoli di Solbiate Olona per il conseguimento del prestigioso certificato che riconosce l’impegno ecologico dell’istituto. E il progetto parte dagli studenti: “Il pilastro sarà la riduzione dei rifiuti – spiegano dalla scuola primaria – ma il lungo cammino inizia con la raccolta differenziata dei rifiuti stessi”.

La raccolta differenziata a scuola

E così in ogni classe è stato eletto un “Responsabile rifiuti”, formando una “Squadra dei rifuti” che – dopo sopralluoghi negli ambienti scolastici e interviste al personale – ha redatto una lettera di richiesta al sindaco e all’ufficio Ecologia per ottenere i contenitori per poter effettuare la raccolta differenziata a scuola, introducendo una novità a suo modo epocale nella vita dell’istituto.

Coinvolgimento delle famiglie e concorsi

Intanto nel progetto sono previste anche altre iniziative: la distribuzione di questionari alle famiglie per coinvolgerle sul tema, la partecipazione al concorso “Ecolamp” di Legambiente sul corretto smaltimento delle lampadine e al concorso nazionale “Glass circle” per sensibilizzare al riuso del vetro.