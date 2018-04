Al Carosello di Carugate tre aree gioco per i patiti di uno dei più famosi videogiochi rompicapo.

Angry Birds al Carosello

Dal 30 aprile al 6 maggio nella galleria commerciale di Carugate protagonisti i personaggi di Angry Birds, tre spettacolari aree gioco per vivere un’esperienza live a 360°. L’evento è realizzato con la collaborazione dell’agenzia di comunicazione JET’S su licenza esclusiva della ROVIO, proprietaria del marchio.

Esperienza interattiva e originale

Un viaggio alla scoperta del fantastico mondo di Angry Birds. La tappa zero del tour italiano per i centri commerciali di “Angry Birds 3D Live Game” è attesa proprio per lunedì 30 aprile al centro commerciale Carosello di Carugate. Per tutta la settimana, fino a domenica 6 maggio, grandi e piccini saranno coinvolti in un’esperienza unica. Tre aree gioco curate in ogni dettaglio scenografico accoglieranno appassionati del popolarissimo videogioco rompicapo.

AREA LIVE EXPERIENCE – l’area gaming con la grande fionda per giocare in prima persona con i protagonisti di Angry Birds

AREA WORKSHOP DIGITAL – l’area digitale con le postazioni del videogioco ufficiale.

WORKSHOP MANUAL – l’area dedicata ai più piccoli con memory gigante, laboratori creativi e mini fionde per il tiro al bersaglio a misura di bambino.

Ci sono anche gli esperti

Giovedì 3 maggio alle 11 è atteso un momento selezionato per gli esperti del settore: responsabili Marketing, referenti di Società di Gestione e rappresentanti delle Direzioni dei maggiori centri commerciali visteranno e toccheranno con mano le aree gioco del format guidati dal personale presente.