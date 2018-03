Il Segretario Provinciale PD di Varese Astuti esprime solidarietà ai lavoratori dopo i licenziamenti annunciati: “Necessario dare protezione ai lavoratori e aiutare le nostre comunità”.

Annunciati licenziamenti del personale per due importanti aziende del nostro territorio. Si tratta della MAM di Morazzone e della Gallazzi di Tradate. Il segretario Provinciale del PD Astuti esprime tutta la sua solidarietà ai lavoratori.

“Desta grandissima preoccupazione quanto sta accadendo in queste ore. Bisogna assolutamente scongiurare che le difficoltà aziendali si ripercuotano sui lavoratori e sulle loro famiglie. In questa fase è necessario il confronto tra le parti ed è centrale il coinvolgimento di tutti gli attori sociali. Come forze politiche è necessario farsi parte attiva all’interno delle istituzioni e promuovere confronti urgenti e interventi immediati nell’interesse delle comunità in cui le aziende operano creando posti di lavoro e promuovendo benessere. Sarà mia cura riportare nuovamente all’attenzione del Consiglio Regionale le situazioni delle due aziende già in occasione delle primissime riunioni che si svolgeranno”.