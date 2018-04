Successo per l’iniziativa organizzata dalle mamme volontarie dell’asilo San Francesco d’Assisi, la Bancarella Fiorita contribuirà all’acquisto si un nuovo gioco per i bambini.

Bancarella fiorita, mamme in gioco per l’asilo

Prima lo spettacolo teatrale poi, sabato, la Bancarella Fiorita nel piazzale della chiesa dei Santi Giacomo e Filippo. Mamme e rappresentanti in campo per regalare ai bambini dell’asilo San Francesco d’Assisi un nuovo gioco da installare nel giardino della materna. Anche per il banchetto di sabato pomeriggio infatti l’intero ricavato sarà utilizzato per l’acquisto del gioco. L’iniziativa, nata da un gruppo di mamme col supporto delle rappresentanti, ha avuto un grande successo. “Grazie a tutte le rappresentanti – dichiara Antonio Germanò, rappresentante dei genitori – per il sostegno e il supporto non solo in queste iniziative ma in tutte le attività e il lavoro che facciamo insieme. Lavoro che ha il solo scopo del benessere e la felicità dei nostri bambini. Il mio ringraziamento va ovviamente non solo alle insegnanti ma a tutti i genitori, nonni, amici e più in generale volontari che da anni mettono a disposizione il proprio lavoro ed energie per l’asilo”.