Borse di studio a Ceriano Laghetto, ecco i premi. Ultimi giorni per l’iscrizione dei figli ai servizi scolastici.

Borse di studio, tutti i dettagli per le domande e i premi

Si avvicinano le scadenze dei termini per le domande di borse di studio comunali e per l’iscrizione ai servizi scolastici.

Per le borse di studio comunali, in palio ci sono complessivamente 3.000 euro. Suddivisi in 13 assegni: 5 da 200 euro ciascuno, destinati agli alunni che quest’anno affrontano la prima classe della secondaria di primo grado, e 8 da 250 euro ciascuno per quelli che stanno affrontando la prima classe della secondaria di secondo grado.

I servizi scolastici

Entro il 30 aprile prossimo inoltre, è necessario per le famiglie, provvedere all’iscrizione dei ragazzi ai servizi scolastici quali mensa, trasporto, pre e post scuola. La modulistica necessaria all’iscrizione a ciascun servizio è già disponibile sul sito Internet del Comune (seguendo il percorso Home, Calendario Eventi, Iscrizioni ai servizi scolastici) o direttamente in Municipio rivolgendosi all’Ufficio scuola.