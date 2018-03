Brianzatende mette al sicuro la tua casa, specialmente nel mese di marzo. Ma facciamo un passo indietro: sono più di 230mila i furti nell’ultimo anno di riferimento dell’indagine Istat, concentrati soprattutto nel Centro-Nord dell’Italia. Quasi un quarto del totale sono stati registrati nella sola Lombardia. Nell’ultimo decennio dunque le irruzioni indesiderate in appartamenti e ville sono state poco meno di due milioni. I numeri dei furti fanno ben comprendere la necessità impellente di non trascurare il fattore sicurezza nella propria abitazione. E invitano alla riflessione circa la necessità di dotarsi di sistemi che contribuiscano a scoraggiare i malintenzionati dal tentativo di infrazioni nelle abitazioni. È chiaro che oltre al danno materiale che questi possono arrecare vi è anche un importante fattore psicologico. L’intrusione è infatti percepita come una violazione della privacy e dell’intimità familiare.

L’importanza di affidarsi a Brianzatende

Sentirsi al sicuro e protetti in casa è diventato dunque un aspetto importante che bisogna affrontare seriamente affidandosi a professionisti del settore. Brianzatende, da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti, propone una collezione di grate antintrusione. L’obiettivo è mettere al sicuro l’abitazione da malintenzionati che violano la proprietà privata. Oggi le rapine in case e appartamenti sono sempre più frequenti. I malviventi ne approfittano soprattutto nel momento in cui non trovano ostacoli al loro passaggio. Per questo è fondamentale dotarsi di prodotti di alta qualità e di professionisti del settore che sanno individuare la soluzione più adatta al contesto. In Brianzatende la proposta è ampia e caratterizzata da soluzioni applicabili in qualsiasi contesto residenziale: dagli appartamenti, agli attici passando per le ville, ma anche per realtà commerciali.

Sicurezza fa rima con estetica

In Brianzatende l’aspetto sicurezza viaggia di pari passo con l’attenzione all’estetica. Per questo le soluzioni proposte prevedono un esclusivo ed unico sistema, totalmente privo di antiestetiche e fastidiose saldature a vista. I tubolari privi delle pericolose arie di giunzione e l’apertura interna o esterna, i sistemi di doppio antistrappo e di aggancio automatico sono soltanto alcuni degli aspetti funzionali delle grate anti intrusione proposte da Brianzatende. Nel mese di marzo è attiva la promozione sulle grate di sicurezza. Questa prevede un importante risparmio del 15% sull’acquisto che si aggiunge all’incentivo fiscale del 50% e della tassazione al 10% prevista per questo tipo di prodotti.

Informazioni e contatti

Nella sezione del sito aziendale brianzatende.it/catalogo-prodotti/grate-di-sicurezza sono disponibili i dettagli tecnici delle soluzioni proposte nei cinque show-room Brianzatende di Lesmo, Monza, Giussano, Trezzano sul Naviglio e Almè. Ulteriori informazioni su www.brianzatende.it.

