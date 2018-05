Cerco lavoro, doppio appuntamento il 12 e 19 maggio con lo Sportello di “Viviamo Vermezzo”: il curriculum, il colloquio, la formazione.

Cerco lavoro, due incontri con lo Sportello di “Viviamo Vermezzo”

Doppio appuntamento con lo “Sportello Lavoro” istituito dal gruppo “Viviamo Vermezzo”: sabato 12 maggio dalle 10 al centro socioculturale di Zelo Surrigone, via Provinciale 23, si terrà un incontro di presentazione delle attività, con possibilità di offerte di lavoro, stage finalizzato ad assunzione, corsi di formazione gratuiti, agevolazioni all’assunzione, cui seguiranno colloqui individuali per i partecipanti. Sabato 19 maggio, sempre dalle 10, appuntamenti individuali di orientamento, simulazione di colloqui di selezione e stesura del curriculum. Per informazioni e prenotazioni: 339-840.167.4 oppure sportellolavoro@viviamovermezzo.it.