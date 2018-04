Consegnato l’uovo da record da 10 kg messo in palio dai commercianti in occasione di Pasqua.

Uovo da record, forte collaborazione tra i commercianti

Dopo la caccia all’uovo che ha coinvolto tutta la città, il presidente del Comitato Commercianti Frigerio Federico ha consegnato il mega uovo di 10kg prodotto della pasticceria Nicora alle sorelle Emily e Kate Fairtlough. “Ringraziamo tutti i commercianti, e in particolare la famiglia Nicora e l’omonima Pasticceria Enoteca del Corso – commentano dal Comitato – per aver realizzato e donato per l’evento “caccia all’uovo” l’ambito premio”. Un uovo gigante di cioccolato, vinto nell’estrazione dalle due sorelline. “Proseguiamo su questa strada di collaborazione – continuano dal Comitato – che ci permetterà di riutilizzare i fondi raccolti tra i negozianti commercianti per sviluppare questa e nuove iniziative per un futuro evento per il rilancio dell’attività commerciale tradatese”.