Aumentano le enoteche

E’ in crescita il numero di enoteche in Lombardia. Diversi esercizi commerciali sono stati aperti anche sul nostro territorio. “Il vino rappresenta una delle eccellenze dell’agroalimentare Made in Italy. Lo conferma anche il valore dell’export, che nel 2017 ha raggiunto il massimo storico di sempre attestandosi a circa 6 miliardi di euro, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente”, così ha spiegato Giovanni Benedetti, membro della Camera di Commercio di Milano.

I numeri di un settore in sviluppo

Il settore vinicolo in Regione è in crescita, nel 2017 le enoteche ammontano a 986 rispetto alle 806 di cinque anni fa e alle 747 del 2009. Questi sono i dati forniti dalla Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi e da Coldiretti Lombardia. Sono quasi 8 mila gli addetti del settore in Italia, di cui oltre mille in Lombardia. La crescita del settore sul territorio in otto anni è stata del 32%, in cinque del 22%, mentre nell’ultimo anno rimane stabile.